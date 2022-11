IPL 2022 में जिसे SRH ने 30 गुना ज्यादा कीमत देकर था खरीदा, उसने मयंक अग्रवाल की टीम को अकेले पानी पिला डाला

नई दिल्ली. आईपीएल 2023 के लिए मिनी ऑक्शन दिसंबर में होना है. उससे पहले, सभी 10 फ्रेंचाइजी ने कुछ खिलाड़ियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें रिटेन किया तो कुछ को रिलीज कर दिया. इसमें सनराइजर्स हैदराबाद भी शामिल है. इस टीम ने भले ही अपने कप्तान केन विलियम्सन को रिलीज कर दिया. लेकिन, 22 साल के भारतीय बल्लेबाज पर भरोसा जताते हुए उसे मिनी ऑक्शन से पहले रिटेन किया. अब उसने विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में अपनी घरेलू टीम के लिए शतक जड़कर इस फैसले को सही साबित किया है. इस बल्लेबाज का नाम अभिषेक शर्मा है.

कद और खेल टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ ऑलराउंडर युवराज सिंह मेल खाता है. युवराज की तरह ही अभिषेक भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उन्हीं की तरह बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और घरेलू क्रिकेट भी पंजाब की तरह ही खेलते हैं. अभिषेक ने कर्नाटक के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टरफाइनल में शानदार शतक जड़ा है. उनका शतक इसलिए भी खास है. क्योंकि एक वक्त पंजाब ने 34 रन पर 3 विकेट गंवा दिए थे. जिस विकेट पर टीम का हर बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करता नजर आया, उस पर अभिषेक ने अकेले ही कर्नाटक के गेंदबाजों को पानी पिला डाला.

अभिषेक शर्मा ने कर्नाटक के खिलाफ मैच में पारी की शुरुआत करते हुए पंजाब के लिए शतकीय पारी खेली. उन्होंने 123 गेंद में 109 रन की पारी खेली. इस पारी में अभिषेक ने युवराज सिंह की तरह हवाई फायर भले ही कम किए. लेकिन, उनके बल्ले से 12 चौके जरूर निकले. उन्होंने अकेले कर्नाटक के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. यह लिस्ट-ए क्रिकेट में उनका तीसरा शतक है. अपनी शतकीय पारी के दौरान अभिषेक ने चौथे विकेट के लिए अनमोल मल्होत्रा के साथ 97 गेंद में 76 और सनवीर सिंह के साथ पांचवें विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी की. इन दो पार्टनरशिप की वजह से पंजाब की टीम 50 ओवर में 235 रन के स्कोर तक पहुंच पाई. अभिषेक के अलावा सनवीर ने 39 रन की पारी खेली.

Abhishek Sharma came to the rescue for Punjab and scored a brilliant century at the top 👌👌#PUNvKAR | #VijayHazareTrophy | #QF1 | @mastercardindia

Relive his fine knock against Karnataka 🔽https://t.co/L2Sss8DSvb

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 28, 2022