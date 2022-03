SRH vs RR, IPL 2022 LIVE SCORE: दो पूर्व चैंपियन टीमों में घमासान, राजस्थान के खिलाफ हैदराबाद का पलड़ा भारी

IPL-2022 5th Match, Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Live Score and Updates: सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम पहुंच चुकी हैं. एसआरएच ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर खिलाड़ियों की कुछ तस्वीरें शेयर की है.

Destination: MCA Stadium 🏟 #SRHvRR #OrangeArmy #ReadyToRise #TATAIPL pic.twitter.com/dArgXWGPYM

🚎 GET IN! Your favourite Royals are on their way to the MCA International Stadium, Pune. 🏟💗#HallaBol | #SRHvRR pic.twitter.com/4XlZFTzn2g

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 29, 2022