श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों पर 1 साल का बैन, 38 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

नई दिल्ली. श्रीलंका क्रिकेट टीम ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज (India vs Sri Lanka) जीतने के अगले ही दिन अपने तीन खिलाड़ियों पर बड़ी कार्रवाई की है. श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने तीन खिलाड़ियों को एक साल के लिए बैन (3 Sri Lankan Players Banned) कर दिया है. कुसल मेंडिस (Kusal Mendis), निरोशन डिकवेला (Niroshan Dickwella) और धनुष्का गुणतिलका (Danushka Gunathilaka) को इंग्लैंड में बायो-बबल तोड़ने का दोषी पाया गया जिसके बाद इन तीनों क्रिकेटरों पर एक साल का बैन लगा है. ये तीनों खिलाड़ी एक साल तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे और साथ ही मेंडिस, डिकवेला और गुणतिलका 6 महीने तक घरेलू क्रिकेट में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे. इसके अलावा तीनों खिलाड़ियों पर 10 मिलियन श्रीलंकाई रुपये यानि तकरीबन 38 लाख भारतीय रुपये का जुर्माना भी लगा है.

कुसल मेंडिस, निरोशन डिकवेला और गुणतिलका बायो-बबल तोड़ने के दोषी पाए गए थे. ये तीनों ही खिलाड़ी बायो-बबल तोड़कर डरहम की सड़कों पर घूमते दिखे थे. किसी फैन ने इनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, तब जाकर श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड को इसका पता चला.

Familiar faces in Durham tonight, enjoying their tour! Obviously not here to play cricket, this video was taken at 23.28 Sunday. Disappointing performance by these cricket players but not forgetting to enjoy their night at Durham. RIP #SrilankaCricket #KusalMendis #ENGvSL pic.twitter.com/eR15CWHMQx

— Nazeer Nisthar (@NazeerNisthar) June 28, 2021