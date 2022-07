VIDEO: SL vs AUS टेस्ट मैच पर गहराया संकट, हजारों की संख्या प्रदर्शनकारी स्टेडियम में घुसे

नई दिल्ली. श्रीलंका में आर्थिक संकट से उपजे हालात अब बेकाबू होते जा रहे हैं. अब इसका असर श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच गॉल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी पड़ता दिख रहा है. श्रीलंका सरकार और राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के खिलाफ विरोध कर रही लोगों की भीड़ गॉल के क्रिकेट स्टेडियम के भीतर घुस गई है. इसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इससे पहले, प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने राष्ट्रपति भवन के साथ ही उनके आधिकारिक आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और फिर अंदर घुस गए. ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है.

इतना ही नहीं, दुनिया का ध्यान श्रीलंका के संकट की तरफ आकर्षित करने के लिए हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी गॉल क्रिकेट स्टेडियम में पहुंच गए हैं. वे 500 साल पुराने किले के ऊपर पहुंच गए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने मैच को बाधित नहीं किया है. गॉल स्टेडियम में प्रदर्शनकारियों का प्रदर्शन अब तक शांतिपूर्ण रहा है. बता दें कि गॉल के ऐतिहासिक किले पर टेस्ट के मद्देनजर किसी को जाने की मंजूरी नहीं थी. लेकिन, शनिवार को प्रदर्शकारियों को किसी ने नहीं रोका. दोनों टीमों के खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट स्टेडियम के बाहर उपजे हालात को लेकर चिंता में है. ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड मौजूदा हालात में टेस्ट मैच को रद्द करने का फैसला ले सकता है.

Right outside the Mahinda Rajapaksa Pavilion of Galle International Stadium. pic.twitter.com/NJHUWYRsnL

— Andrew Fidel Fernando (@afidelf) July 9, 2022