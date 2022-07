Video: श्रीलंकाई दौरे पर पहुंची पाक टीम ने शुरू की प्रैक्टिस, क्रिकेट के बजाय इस खेल में आजमाया हाथ

कोलंबो. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 16 जुलाई से खेली जानी है. इसके लिए पाक टीम पहले ही श्रीलंका (Pakistan Tour of Sri Lanka) पहुंच चुकी है. पाकिस्तान क्रिकेट (Pakistan Cricket) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो क्लिप भी शेयर किया है. इस वीडियो में श्रीलंका दौरे पर पहुंचे सभी खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट के बजाय फुटबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं.

इस दौरान पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ-साथ टीम के अन्य खिलाड़ी भी नजर आए. पाक टीम ने इस वीडियो को शेयर करते हुए बताया है कि दोनों टीमों के बीच एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया. इस मुकाबले में दोनों टीमों ने एक-एक सेट जीतकर एक दूसरे का करीबी सामना किया.

बता दें श्रीलंका दौरे पर पहुंची पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच गाले स्थित गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले टेस्ट मुकाबले के बाद दोनों टीमें तीन दिन तक आराम करेंगी. इसके बाद 24 जुलाई से दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू होगा. दूसरा टेस्ट मुकाबला 24 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई तक कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

A game of foot volley for the boys earlier! ⚽

A close contest ensued with the two teams winning one set each 👏#BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/RMpsbM8dRN

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) July 13, 2022