SL vs PAK: पाकिस्तान की लगी लंका, स्टार तेज गेंदबाज दूसरे टेस्ट से बाहर, नीदरलैंड्स भी जाना हुआ मुश्किल

कोलंबो: श्रीलंका और पाकिस्तान (Sri Lanka vs Pakistan) के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच कोलंबो स्थित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट मुकाबले के शुरू होने से पहले पाक टीम को बड़ा झटका लगा है. दरअसल जबरदस्त लय में चल रहे 22 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है कि अफरीदी के घुटने में चोट आई है. जिसकी वजह से वह दूसरे टेस्ट मुकाबले से बाहर हो गए हैं. यही नहीं मिली जानकारी के मुताबिक अफरीदी अब शायद ही नीदरलैंड्स दौरे पर भी जा पाएंगे.

पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच जारी दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच गाले स्थित गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था. इस मुकाबले में मेहमान टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंकाई टीम को करारी शिकस्त दी थी. हालांकि इसी मुकाबले में अफरीदी अपना घुटना भी चोटिल कर बैठे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके घुटने के नीचे की मांसपेशियों में खिंचाव आई है.

Shaheen Afridi will miss the second Test in Galle because of knee injury. #SLvPak

— Mazher Arshad (@MazherArshad) July 21, 2022