SL vs WI 1st Test: डेब्यू टेस्ट में सिर में लगी गेंद, मैदान से स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाना पड़ा; देखें वीडियो

नई दिल्ली. वेस्टइंडीज की टीम 2 टेस्ट की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर गई है. दोनों देशों के बीच आज यानी रविवार से गॉल में सीरीज के पहले टेस्ट (Sri Lanka vs West Indies 1st Test) की शुरुआत हुई. लेकिन पहले ही दिन मैदान पर बड़ा हादसा हो गया. वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू कर रहे जेरेमी सोलोजानो (Jeremy Solozano Injured) फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग के दौरान चोटिल हो गए. इसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाया गया. यह घटना मैच के 24वें ओवर में घटी.

यह ओवर वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज (Roston Chase) फेंक रहे थे और स्ट्राइक पर श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth Karunaratne) थे. चेज के ओवर की चौथी गेंद थोड़ी शॉर्ट थी. इस पर दिमुथ ने जोरदार पुल शॉट लगाया. गेंद फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग कर रहे सोलोजानो के हेलमेट पर सीधे जा लगी. करुणारत्ने ने इतना जोरदार पुल शॉट खेला था कि सोलोजानो के हेलमेट का पिछला हिस्सा निकल कर गिर गया और वो जमीन पर गिर गए.

UPDATE: Jeremy Solozano is conscious and responsive. He is being taken to a hospital for scans. Team management are rightfully taking all precautions. #SLvWIpic.twitter.com/iUHLXFTjzi

— FlashScore Cricket Commentators (@FlashCric) November 21, 2021