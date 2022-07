Sri Lanka Crisis: सनथ जयसूर्या ने की भारत की तारीफ, बोले- शुरू से ही संकट में हमारे साथ खड़ा है पड़ोसी देश

नई दिल्ली. श्रीलंका में आर्थिक संकट से उपजे हालात ने देश में गृह युद्ध की आशंका बढ़ा दी है. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो गए हैं और जनता सड़कों पर उतरी हुई है. पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या जनता के साथ खड़े हैं और प्रदर्शन में कई बार नजर भी आ चुके हैं और उन्होंने भारत का आभार जताया है. जयसूर्या ने कहा कि संकट के वक्त भारत ने जो मदद का हाथ बढ़ाया है, उसके लिए शुक्रगुजार हैं.

सनथ जयसूर्या ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, “देश में स्थिर सरकार के गठन के बाद आईएमएफ, भारत और हमारे सारे मित्र देश जरूर श्रीलंका की मदद करेंगे. भारत इस संकट की शुरुआत से ही हमें मदद पहुंचा रहा है. हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं.श्रीलंका संकट में भारत अहम भूमिका निभा रहा हैं.”

इससे पहले, भारत के विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि भारत संकट की घड़ी में श्रीलंका को हरसंभव मदद देगा. भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की फौरी मदद की पेशकश की है. इतना ही नहीं, भारत ‘पड़ोसी पहले’ की अपनी पॉलिसी के तहत आगे भी श्रीलंका की मदद करता रहेगा.

#WATCH| After a stable govt, IMF, India & all friendly countries will… help Sri Lanka. India, being very helpful from the start of crisis, has given aide. We are thankful. India is playing a big role for Sri Lanka: Former Sri Lankan cricketer Sanath Jayasuriya to ANI#SriLanka pic.twitter.com/gBuSdSJtAG

