नई दिल्ली. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया को अंतिम दिन विराट कोहली से बड़ी की पारी उम्मीद थी. लेकिन स्टीव स्मिथ ने उनका बेहतरीन कैच पकड़कर भारतीय उम्मीद को लगभग तोड़ दिया है. कोहली ने 49 रन बनाए. टीम इंडिया को 444 रन का लक्ष्य मिला है. जवाब में 5वें दिन रविवार को समाचार लिखे जाने तक भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 195 रन बना लिए हैं. रवींद्र जडेजा खाता तक नहीं खोल सके. टीम अभी भी जीत से 249 रन दूर है. अजिंक्य रहाणे और केएस भरत क्रीज पर हैं. मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 469 तो दूसरी पारी 8 विकेट पर 270 रन बनाकर घोषित कर दी थी. भारत ने पहली पारी में 296 रन बनाए.

मैच के 5वें दिन टीम इंडिया ने संभली शुरुआत की. पहले 6 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा. पारी के 47वें ओवर में स्कॉल बोलैंड की गेंद पर विराट कोहली शॉट खेलने गए. गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई स्लिप की ओर गई. स्टीव स्मिथ ने हवा में उछलते हुए बेहतरीन कैच पकड़ा. यह मैच का टर्निंग प्वाइंट भी कहा जा सकता है. कैच पर कोहली से लेकर अनुष्का शर्मा तक को विश्वास नहीं हुआ. इसी ओवर में बोलैंड ने रवींद्र जडेजा भी विकेट लिया. जडेजा शून्य रन बनाकर विकेटकीपर एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट हुए.

BIG BIG BLOW!!!!! VIRAT KOHLI GONE JUST SHORT FOR HIS HALF-CENTURY . BEAUTY BY STEVE SMITH IN THE SLIPS

Video By: @ICC #ViratKohli #WTCFinals #INDvsAUS #AUSvsIND pic.twitter.com/Z8GB0zz8SE

