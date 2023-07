क्या रन आउट थे स्टीव स्मिथ? क्या कहता है MCC का नियम, आर अश्विन और आकाश चोपड़ा ने की तारीफ

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज (Ashes 2023) का 5वां टेस्ट ओवल में खेला जा रहा है. दूसरे दिन के खेल में स्टीव स्मिथ, उस्मान ख्वाजा जैसे बल्लेबाजों को छोड़ कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी संघर्ष करते दिखाई दिए. स्टीव स्मिथ पहली इनिंग में सबसे ज्यादा 71 रन बना सके. लेकिन 90वें ओवर में क्रिस वोक्स को विकेट दे बैठे. इस बीच स्मिथ का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह रन आउट से बचने की कोशिश कर रहे हैं.

दरअसल, 78वें ओवर में लेग साइड में खेलते हुए स्टीव स्मिथ ने पैट कमिंस के साथ 2 रन चुराने की कोशिश की. सबस्टीट्यूट फील्डर काफी एक्टिव थे, उन्होंने गेंद को सीधे जॉनी बेयरस्टो को हाथों में थमा दिया. लेकिन जब तक बेयरस्टो ने गिल्ली बिखेरी तब तक स्टीव स्मिथ अपने बल्ले के साथ क्रीज तक पहुंच चुके थे. अंपायर नितिन मेनन ने इसे नॉट आउट करार दिया. लेकिन कई क्रिकेट फैंस इस निर्णय से अब भी खुश नहीं हैं.

An incredible piece of fielding but not to be…

