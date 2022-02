नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने एक ट्वीट के जरिए फैंस को यह भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे. एक दिन पहले स्मिथ के सिर में चोट लग गई थी. यह घटना श्रीलंका के खिलाफ सिडनी में हुए दूसरे टी20 (Aus vs SL Sydney T20) के आखिरी ओवर में हुई थी. इसी वजह की वजह से वो श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए. जिस वक्त, उन्हें यह चोट लगी, उस समय भारत में आईपीएल ऑक्शन भी चल रहा था और उसमें भी इस खिलाड़ी के हाथ मायूसी ही आई. क्योंकि उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा.

स्टीव स्मिथ (Steve Smith) श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 में बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे. इस दौरान पारी के आखिरी ओवर में महेश तीक्षणा ने मिडविकेट की तरफ एक जोरदार शॉट लगाया. स्मिथ ने छक्का बचाने के चक्कर में डाइव लगाई. हालांकि, वो इस कोशिश में नाकाम रहे और उनका सिर भी जमीन पर जा लगा. इसके बाद स्मिथ मैदान पर अपना माथा पकड़कर बैठ गए. साथी खिलाड़ी पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल फौरन उनकी मदद के लिए दौडे़ और कुछ देर बाद मेडिकल टीम भी मैदान पर पहुंचीं और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया.

Are you kidding me! @stevesmith49 you freak! #CricketTwitter pic.twitter.com/V4OflhSMyD

— Anurag Singh Tomar (@tutafutadill) February 13, 2022