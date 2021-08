स्टीव स्मिथ ने चुने दुनिया के 4 बेस्ट गेंदबाज, भारत के इस खिलाड़ी को मानते हैं बेहद खतरनाक

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) मौजूदा दौर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में शुमार हैं. स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में बड़ी पारियां खेलने के साथ ही टी20 क्रिकेट में भी धमाकेदार बल्लेबाजी करते हैं. टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 7 हजार रन पूरे करने वाले इस बल्लेबाज के खिलाफ गेंदबाजी करना किसी के लिए चुनौती है. हालांकि, फिर भी कई ऐसे गेंदबाज हैं, जिनके खिलाफ रन बनाना स्मिथ को भी मुश्किल लगता है. उन्होंने एक वेबसाइट के सवाल-जवाब के सेशन में इसका खुलासा किया.

स्मिथ से यह सवाल पूछा गया था कि वो मौजूदा दौर में सबसे असरदार गेंदबाजों के नाम बताएं. जवाब में उन्होंने किसी एक का नाम न लेते हुए 4 प्रभावशाली गेंदबाजों का जिक्र किया. इसमें भारत के जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah), इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन (James Anderson), दक्षिण अफ्रीका के कागिसो रबाडा (Kagiso Rabada) और ऑस्ट्रेलिया के ही पैट कमिंस (Pat Cummins) शामिल हैं. स्मिथ ने कहा कि फिलहाल, यह चार गेंदबाज विश्व क्रिकेट पर राज कर रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि स्मिथ ने जिन जिन चारों का नाम लिया, वे सभी तेज गेंदबाज हैं.

