VIDEO: फ्री हिट पर मैक्सवेल बन रहे थे स्टीव स्मिथ, कुछ अलग करने के प्रयास में बुरी तरह से हुए फ्लॉप

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड (Australia vs England) के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steven Smith) जबर्दस्त लय में नजर आ रहे हैं. उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ पहले पहल पहले वनडे मुकबले में 78 गेंदों में 80 रनों की नाबाद अर्द्धशतकीय पारी खेली. उसके बाद उन्होंने दूसरे वनडे मुकाबले में भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 114 गेंदों में 94 रनों की उम्दा पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से पांच चौके और एक बेहतरीन छक्का निकला.

स्मिथ को दूसरे वनडे मैच के दौरान कुछ नए शॉट को आजमाते हुए देखा गया. लेकिन वह इसमें नाकामयाब रहे. इस पल का वीडियो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी साझा किया है. दरअसल ऑस्ट्रेलियाई टीम की बल्लेबाजी के दौरान 32वें ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल रही. यहां विकेट पर खड़े स्मिथ को फ्री हिट पर बड़ा शॉट लगाने का मौका मिला. इस दौरान उन्होंने कुछ अलग करने का प्रयास किया और रिवर्स हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन उनके बल्ले और गेंद के बीच सही तरह से संपर्क नहीं हो पाया और यह गेंद डॉट रही.

Steve Smith trying something new on the free hit 😂

How’s the reaction from him #AUSvENG pic.twitter.com/uPrbZ5ejc7

