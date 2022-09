VIDEO: भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजी की तोड़ी कमर, 11 सेकेंड में पांच बल्लेबाजों को भेजा पवेलियन

तिरुवनंतपुरम. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तिरुवनंतपुरम में तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है. टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने वाले कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को सही साबित करते हुए भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीका के पांच बल्लेबाजों को 11 सेकेंड के अंदर पवेलियन भेज दिया. इसका वीडियो बीसीसीआई ने शेयर किया है, जो वायरल हो रहा है. शुरुआत हुई दीपक चाहर की लहराती गेंदों से, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेंबा बवूमा को इनस्विंगर से बोल्ड मारा.

इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर आए बाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, उन्होंने एक ओवर में 3 विकेट लेकर तहलका ही मचा दिया. उन्होंने क्विंटन डीकॉक, राइली रुसो और डेविड मिलर जैसे खतरनाक बल्लेबाज को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीकी टीम को बैकफुट पर ला दिया. भारतीय गेंदबाज यहीं नहीं रुके, दीपक चाहर ने तीसरे ओवर में खतरनाक लग रहे एडन मारक्रम को अर्शदीप के हाथों कैच करा दिया.

5 wickets summed up in 11 seconds. Watch it here 👇👇

Don’t miss the LIVE coverage of the #INDvSA match on @StarSportsIndia pic.twitter.com/jYeogZoqfD

— BCCI (@BCCI) September 28, 2022