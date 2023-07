नई दिल्ली. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad Retire) ने क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. ब्रॉड इस समय एशेज सीरीज के तहत लंदन के केनिंग्टन ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेल रह हैं. इस टेस्ट मैच में अभी 2 दिन का खेल बचा है. ब्रॉड ने कहा कि इस टेस्ट मैच के खत्म होने के बाद वह प्रोफेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह देंगे. 37 वर्षीय इस तेज गेंदबाज ने 2006 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. 17 साल तक क्रिकेट खेलने वाले ब्रॉड का दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह से खास कनेक्शन है.

दाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्काई स्पोर्ट्स से कहा कि उन्होंने एक दिन पहले ही इस पर अंतिम फैसला लिया. ब्रॉड के मुताबिक उन्होंने अपने फैसले से कप्तान बेन स्टोक्स को अवगत करा दिया है. स्टोक्स के बताने के बाद ही उन्होंने टीम साथियों के साथ इस खबर को शेयर किया. ब्रॉड ने कहा कि वह हमेशा से एशेज सीरीज के जरिए अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलना चाहते थे.

यह भी पढ़ें:वर्ल्ड कप कैंसिल ही करवा दो कोई… रोहित- विराट को आराम दिए जाने पर गुस्से में फैंस, सोशल मीडिया पर काटा बवाल

IND vs WI 2nd ODI LIVE SCORE: काइल मेयर्स 146.15 की स्ट्राइक रेट से कूट रहे हैं रन

BREAKING 🚨: Stuart Broad announces he will retire from cricket after the Ashes ends. pic.twitter.com/dNv8EZ0qnC

— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) July 29, 2023