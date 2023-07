नई दिल्ली. 100वें टेस्ट मुकाबले में स्टीव स्मिथ (Steven Smith) का बल्ला कुछ खास नहीं चला है. लीड्स में वह कंगारू टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए आए. इस बीच 31 गेंद में एक चौका एवं एक छक्का की मदद से केवल 22 रन बनाकर स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) का शिकार बने. ब्रॉड उन्हें 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

ऑस्ट्रेलिया के लिए 100 टेस्ट मैच खेलने वाले 15वें खिलाड़ी बने स्मिथ:

इससे पहले लीड्स में उतरते ही स्टीव स्मिथ ने एक खास उपलब्धि प्राप्त की. वह कंगारू टीम के लिए टेस्ट प्रारूप में 100 मुकाबले खेलने वाले 15वें खिलाड़ी बन गए हैं. स्मिथ ने साल 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ अपने टेस्ट करियर का आगाज किया था. यह मैच बल्लेबाजी के हिसाब से उनके लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में 51 रन खर्च करते हुए तीन सफलता प्राप्त की थी.

Steven Smith dismissed for 22 in his 100th Test.

