नई दिल्ली. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ने संन्यास का ऐलान कर वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान कर दिया. ब्रॉड का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी एशेज सीरीज का पांचवां टेस्ट मैच उनके प्रोफेशनल क्रिकेट करियर का आखिरी मैच है. वह इसके बाद क्रिकेट को अलविदा कह देंगे. पिछले एक दशक से ज्यादा समय से ब्रॉड इंग्लैंड टीम के पेस अटैक का अहम हिस्सा रहे. केनिंग्टन ओवल में जब वह आखिरी बार बैटिंग के लिए उतरे तब, फैंस और टीम के साथियों ने उन्हें खास अंदाज में विदाई दी.

स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंटरनेशनल क्रिकेट की आखिरी पारी में छक्का जड़ा. जब वह जेम्स एंडरसन के साथ रविवार को बैटिंग के लिए मैदान में उतरे, उस समय दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया वहीं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने ब्रॉड को गार्ड ऑफ ऑनर दिया. यानी मैदान से उनकी विदाई एकदम ‘राजा’ की तरह हुई. इस दौरान ब्रॉड इमोशनल नजर आए.

An emotional moment for Stuart Broad! Walking out for the last time in Test cricket, a richly deserved Guard Of Honour.

Birthday boy Anderson stays aside and lets Broad enjoy his farewell. pic.twitter.com/puCvDBaqG5

