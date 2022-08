ENG vs SA: 36 साल के ब्रॉड ने दिखाई गजब की तेजी, हवा में उड़कर एक हाथ से लपका कैच; वीडियो

नई दिल्ली. इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच लॉर्ड्स में 3 टेस्ट की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है. इंग्लैंड की पहली पारी में 165 रन के जवाब में मेहमान टीम ने तीसरे दिन अपनी पहली पारी में 300 से ज्यादा रन बना लिए हैं. मार्को यानसेन 48 रन बनाकर आउट हुए. इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन कल के 289/7 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया. मैथ्यू पॉट्स तीसरे दिन का पहला ओवर फेंकने आए. स्ट्राइक पर कैगिसो रबाडा थे. पॉट्स की पहली दो गेंद पर रबाडा रन नहीं बना पाए. तीसरी गेंद शॉर्ट थी, जिसे रबाडा ने पुल करने की कोशिश की. लेकिन, गेंद उनके बल्ले पर ठीक से नहीं आई और गेंद वाइड मिड ऑन पर खड़े स्टुअर्ट ब्रॉड की तरफ गई.

36 साल के ब्रॉड ने गजब की तेजी दिखाई और हवा में पीछे की तरफ उछलते हुए एक हाथ से गेंद को लपक लिया. रबाडा भी इस कैच को देखकर दंग रह गए और इस तरह तीसरे दिन की तीसरी गेंद पर ही दक्षिण अफ्रीका का 8वां विकेट गिर गया. रबाडा 10 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए. ब्रॉड ने कमाल का कैच लपकने के साथ सधी हुई गेंदबाजी भी की. उन्होंने, तीसरे दिन खतरनाक मार्को यानसेन को आउट किया. यानसेन ने अच्छी बल्लेबाजी की. वो दो रन से अर्धशतक चूक गए.लेकिन, दक्षिण अफ्रीका को 150 से अधिक रन की बढ़त जरूर दिला दी.

WHAT. A. CATCH. 😍

All 6ft 4 of Stuart Broad used to take a belter to kick off Day 3 🎉#ENGvSA pic.twitter.com/RMK7MwxQF4

— England’s Barmy Army (@TheBarmyArmy) August 19, 2022