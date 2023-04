VIDEO: ईशान किशन की आतिशी पारी सुहाना के सर चढ़कर बोली, आउट होने पर दिया शर्मनाक रिएक्शन, फैंस ने किया ट्रोल

नई दिल्ली. आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत मुंबई इंडियंस के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. रोहित शर्मा एंड कंपनी ने अपना चौथा मुकाबला रविवार को केकेआर के खिलाफ होम ग्राउंड पर खेला. इस मैच में पांच बार खिताबी जीत दर्ज करने वाली टीम ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर दिया था. मुंबई के सलामी बैटर ईशान किशन की ताबड़तोड़ पारी का अंदाजा वानखेड़े की गूंज से लगाया जा सकता था.

पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने वेंकटेश अय्यर के आतिशी शतक की बदौलत 185 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया. लेकिन मुंबई के बल्लेबाज अपने होम ग्राउंड पर जमकर बरसे. ईशान किशन ने टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दी. पिछले 4 मैच में फ्लॉप रहे ईशान ने इस मैच में आतिशी फिफ्टी जड़ दी. युवा बैटर ने महज 25 गेंद में 5 चौकों और इतने की छक्कों की मदद से 58 रन ठोक दिए. जिसके बाद केकेआर को चियर करने आईं शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान उदास नजर आईं. लेकिन ईशान के आउट होते ही जब कैमरा सुहाना की तरफ गया तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे हैं.

What did Suhana Khan speak for Ishan Kishan there?😳😂 #MIvsKKR pic.twitter.com/zJg96EpbUW

— Khushi (@khushi_1007) April 17, 2023