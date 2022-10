T20 WC 2022: सुनील गावस्कर अभ्यास सत्र में शामिल न होने वाले खिलाड़ियों की लगाई क्लास, बोले- इसका हक केवल कोच....

हाइलाइट्स भारत वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच 23 अक्टूबर को खेलेगा. भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभ्यास मैच बारिश के कारण हुआ रद्द.

नई दिल्ली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) एंड कंपनी 23 अक्टूबर को चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को (India vs Pakistan) मेलबर्न में टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है. टीम इंडिया ने पहला अभ्यास मैच 17 अक्टूबर को मेजबान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला. जिसमें ब्लू आर्मी ने 6 रनों से शानदार जीत दर्ज की. वहीं, दूसरा वार्म अप मैच टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ (India vs New Zealand) 19 अक्टूबर को खेलना था लेकिन बारिश के कारण वह रद्द हो गया.

कीवी टीम के खिलाफ मैच रद्द होने के बाद टीम के लिए एक वैकल्पिक अभ्यास सत्र का आयोजन किया गया. जिसमें कुछ खिलाड़ियों के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी शामिल थे. इस सत्र में कुछ खिलाड़ी अभ्यास के लिए बाहर नहीं आए. उन खिलाड़ियों को लेकर पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने नाराजगी जताई है. उन्होंने अपने बयान में साफ किया कि वह वैकल्पिक अभ्यास सत्र से सहमत नहीं हैं. गावस्कर का कहना है कि 23 अक्टूबर को बड़े मुकाबले से पहले कोच और कप्तान को मिलकर एक अभ्यास सत्र और खिलाड़ियों को विकल्प देने की जरूरत नहीं थी.

मुझे नहीं पता यह आपको क्या संदेश देता है- सुनील गावस्कर

सुनील गावस्कर ने अपने इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए कहा, ‘मुझे नहीं पता यह आपको क्या बताता है. लेकिन मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं. जब आपका वार्म अप मैच रद्द हो गया और उसके बाद आप मेलबर्न आए. एक दिन की छुट्टी लेने बावजूस आप अभ्यास न करने का विकल्प चुनते हैं जिससे मैं सहमत नहीं हूं. दिन के अंत में जो लोग अभ्यास के लिए बाहर नहीं आए, वे मैच विजेता बन सकते हैं. आप एक टीम के रूप में एक लय बरकरार रखना चाहते हैं.’

गावस्कर ने कोच और कप्तान को बनाया निशाना

पूर्व दिग्गज ने कोच और कप्तान को लेकर कहा, ‘खिलाड़ियों को विकल्प देने का हक सिर्फ कप्तान और कोच के हाथों में होना चाहिए. यदि आपने पिछले गेम बड़ी पारी खेली है और आपके पास एक छोटी सी समस्या है तो कप्तान और कोच आपको अभ्यास नहीं करने का विकल्प दे सकते हैं. इसी तरह कोई गेंदबाज जिसने शायद 20-30 ओवर फेंके हैं और कंधे में दर्द या कुछ और महसूस हो रहा है, तो कप्तान और कोच उस गेंदबाज को विकल्प दे सकते हैं. खिलाड़ियों को विकल्प देना ही नहीं चाहिए. इसका फैसला कप्तान और कोच के हाथों में होना चाहिए. इसने पहले भी भारतीय क्रिकेट को प्रभावित किया है और अब यह अविश्वसनीय है.’

