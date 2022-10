Ind vs Pak: पाकिस्तान की हार पर बच्चों की तरह कूदे सुनील गावस्कर, अपने वायरल सेलीब्रेशन को लेकर खोला राज

नई दिल्ली. टीम इंडिया ने चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान (India vs Pakistan) के खिलाफ 23 अक्टूबर को 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की. टीम इंडिया के विनिंग रन के साथ ही मेलबर्न का मैदान गूंज के साथ खुशी से झूम उठा. उनमें से एक पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) का भी थे. टीम इंडिया की जीत की जीत पर गावस्कर ने बच्चों की तरह कूद-कूद कर खुशी जाहिर की. यह वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच के नायक विराट कोहली रहे. उन्होंने 53 रनों में 6 चौकों और 4 छक्कों की मदद 82 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. मेलबर्न के मैदान में जैसे-जैसे भारतीय टीम जीत की ओर बढ़ रही थी सुनील गावस्कर खुशी से झूम रहे थे. वीडियो में कृष्णम्माचारी श्रीकांत और पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है. गावस्कर ने अब इस जश्न को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है.

Don’t have a caption for this … Don’t think it needs one .. #INDvsPAK pic.twitter.com/M4KVuXmr89

