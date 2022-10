VIDEO: भारतीय टीम की जीत पर बच्चों की तरह उछलने लगे सुनील गावस्कर, श्रीकांत और पठान ने कुछ यूं दिया साथ

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) का सबसे बड़ा मुकाबला रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में भारतीय टीम को चार विकेट से जीत मिली. पाकिस्तान के खिलाफ मिली इस रोमांचक जीत के बाद जहां भारतीय फैंस काफी खुश नजर आए. वहीं देश के कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर भी अपनी खुशी नहीं छुपा पाए.

देश के पूर्व कप्तान एवं महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वह भारतीय टीम की जीत के बाद बीच मैदान में उछलते हुए नजर आ रहे हैं. यही नहीं उनके पूर्व साथी क्रिकेटर कृष्णम्माचारी श्रीकांत और पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान भी मैदान में जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए.

Don’t have a caption for this … Don’t think it needs one .. #INDvsPAK pic.twitter.com/M4KVuXmr89

— Jatin Sapru (@jatinsapru) October 23, 2022