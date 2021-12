टी20 में बल्लेबाजों ने मचाया कोहराम, 400 से अधिक रन बने, 200 रन तो सिर्फ छक्कों से!

वेलिंगटन. टी20 क्रिकेट यानी चौके और छक्के का खेल. लेकिन एक ही मैच में सिर्फ छक्कों से 200 रन बन जाएं. यह यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन साल 2021 के अंतिम दिन न्यूजीलैंड में खेले जा रहे टी20 टूर्नामेंट सुपर स्मैश (Super Smash) में यह देखने काे मिला. मैच में बल्लेबाजों ने जमकर कोहराम मचाया. मैच में 400 से अधिक रन बने. एक टीम को 200 से अधिक रन बनाने के बाद हार भी मिली. यह कारनामा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स और कैंटरबरी (Central districts vs Canterbury) के बीच हुए मुकाबले में देखने काे मिला.

मैच में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 217 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. टीम की ओर से कप्तान टॉम ब्रुस (Tom Bruce) का बल्ला जमकर बोला. उन्होंने 36 गेंद पर 258 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 93 रन बनाए. 8 चौके और 8 छक्के जड़े. यानी उन्होंने 80 रन तो सिर्फ बाउंड्री से बना डाले. सिर्फ 13 रन दौड़कर लिए. डेन क्लेवर ने भी 32 गेंद पर 61 रन बनाए. टीम की ओर से कुल 13 छक्के पड़े.

What a piece of work in the field by @CanterburyCrick! Brilliant by Coburn and Hay to dismiss Ben Smith. Follow play LIVE with @sparknzsport and @TVNZ Duke. #SuperSmashNZ pic.twitter.com/v6oSs3uK1O

— Dream11 Super Smash (@SuperSmashNZ) December 31, 2021