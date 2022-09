रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल के लिए सुरेश रैना ने की पक्की तैयारी... VIDEO में दिखी झलक

नई दिल्ली. भारत के पूर्व बल्लेबाज सुरेश रैना ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल को लेकर खास तैयारी शुरू कर दी है, उनकी तैयारी कैसी है, इसकी एक झलक उन्होंने वीडियो के जरिए दिखाई है. वह जिम में ट्रेनर के साथ पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं. रैना ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है. वह लिखते हैं, ”ऑल सेट टू रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल यानी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल की पूरी तैयारी है.”

बता दें कि सुरेश रैना ने सेमीफाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पॉइंट पर एक शानदार कैच पकड़ा था, जिसकी चर्चा पूरे खेल जगत में थी. मैदान पर बेहद चुस्त फील्डर माने जाने वाले रैना ने इस कैच के जरिए पुराने दिनों की याद भी ताजा कर दी. उनके इस अविश्वसनीय कैच का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था.

All set for the finals #believe 🙌😇 #RoadSafetyWorldSeries2022 #IndiaLegends pic.twitter.com/fgSHv53JHS

— Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) September 30, 2022