सुरेश रैना का 'सुपरफैन' की मौत की खबर सुन टूटा दिल, ऐसे दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के दिग्गज खिलाड़ी रहे सुरेश रैना के सुपरफैन विग्नेश का निधन हो गया है. अपने सुपरफैन के निधन की खबर सुनकर रैना काफी दुखी हैं और अपना दुख प्रकट करने के लिए उन्होंने एक ट्वीट किया है. रैना ने विग्नेश के निधन पर उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पिछले कई सीजनों के दौरान विग्नेश को हमेशा अपने पसंदीदा खिलाड़ी सुरेश रैना के लिए चियर करते हुए देखा गया है. आईपीएल के दौरान सुपर फैन बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए जमकर नारे लगाते थे. इतना ही नहीं, वह अपने शरीर को पीले रंग से रंग कर स्टेडियम में पहुंचते थे और अपने शरीर पर रैना लिखकर आते थे.

विग्नेश के निधन पर सुरेश रैना ने उनका एक वीडियो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है. रैना ने ट्वीट किया, ‘आरआईपी ब्रदर विग्नेश! आपके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना.’ इस वीडियो में विग्नेश को एक रन-आउट का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है, जो रैना ने अपने आईपीएल खेलने के दिनों में केकेआर के खिलाफ किया था.

विग्नेश के निधन की चौंकाने वाली खबर को सीएसके के फैन ग्रुप ने ट्विटर पर साझा किया, जहां बताया गया कि वह पिछले कुछ महीनों से वह एक बीमारी से पीड़ित थे और हाल ही में उनका निधन हो गया था. सीएसके के फैन क्लब ने ट्वीट किया, ”हमारे प्रिय मित्र ‘सुपरफैन विग्नेश’ ने पिछले कुछ महीनों में एक बीमारी से लड़ाई के बाद आराम का फैसला लिया. उनका निधन हो गया है. उन्होंने रैना, सीएसके और टीम इंडिया के लिए उनके समर्थन के रूप में छाप छोड़ी, जिसे हम नहीं भूलेंगे. मैदान पर आपकी कमी खलेगी. प्रिय विग्नेश.”

सुरेश रैना ने भी पोस्ट को री-ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, “यह इतनी चौंकाने वाली खबर है. विग्नेश के निधन के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ. वह एक अद्भुत इंसान थे और हमेशा के लिए एक सुपर फैन थे. परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना.”

Our dear friend ‘Superfan Vignesh’ had passed away after a short battle with an illness over the last few months and decided to rest now. He left an impression we will not forget with his support for Raina, CSK & TeamIndia.

Will miss you at the grounds. Dear Vignesh. #RIP pic.twitter.com/DcfGO0ZLzF

