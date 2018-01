What a lovely song sung by our own @ImRaina #BITIYARANI lovely voice.. and great lyrics 👏👏👏👏👏 here is the link guys https://t.co/ntl3NR81Pf @RainaPriyanka

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) January 8, 2018



Virender Sehwag- Help in changing the mind-set of the society, tune in to the ‘The Priyanka Raina Show’ and be a part in bringing about a change for the women of our nation. #LetsCheerForBitiyaRanihttps://t.co/7iC6rp2xfu@imraina @_priyankacraina

— Virender Sehwag (@virendersehwag) January 8, 2018



Women are the pillar of our families, our society & our nation. To show your support, tune in to the ‘The Priyanka Raina Show’ only on Red FM every Saturday 9-11 AM & Sunday 2-4 PM and #LetsCheerForBitiyaRanihttps://t.co/qV76DANymW@imraina @_priyankacraina @redfmIndia

— Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 8, 2018



Not easy to be a woman when they face frequent hardships. A Raina — not @ImRaina — is out to set it right. Join me in wishing Priyanka Raina for her show ‘The Priyanka Raina Show’ on Red FM every Saturday 9-11 AM,Sunday 2-4 PM #LetsCheerForBitiyaRani @_priyankacraina @RedFMIndia

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) January 8, 2018



Let’s support those who’ve been victims of the atrocities of this society. Tune in to the #ThePriyankaRainaShow only on Red FM every Saturday 9AM & Sunday 2PM support the women of this nation. #LetsCheerForBitiyaRanihttps://t.co/ifch5OqHTj@imraina @_priyankacraina @RedFMIndia

— Saina Nehwal (@NSaina) January 8, 2018



Being a woman, I know the struggles I’ve had to face to fight for my right in the society. Let’s strive to make life easier for our daughters,tune in to the ‘The Priyanka Raina Show’ only on Red FM#LetsCheerForBitiyaRanihttps://t.co/wKJA9ckr5r@imraina @_PriyankaCRaina ❤️

— Sania Mirza (@MirzaSania) January 8, 2018



The core strength of a country lies in the empowerment of its women. Strong women make stronger nation. #LetsCheerForBitiyaRani#ThePriyankaRainaShowhttps://t.co/MEPA0GnAGw best wishes @imraina @_priyankacraina

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) January 8, 2018

हाल ही में क्रिकेटर सुरेश रैना को आईपीएल टीम चेन्नई सुपरकिंग्स ने 11 करोड़ रूपए की कीमत पर रिटेन किया है, लेकिन वह इस वक्त अपनी बेटी ग्रेसिया के लिए गाना गाने की वजह से ख़ासी चर्चा में हैं. वैसे यह पहला मौका नहीं है जब रैना गाना गाते हुए सुनाई दे रहे हैं.इससे पहले वह 2015 में फिल्म 'मेरठिया गैंगस्टर्स' में भी गाना गा चुके हैं. इस गाने के बोल थे 'तू मिला..सब मिला और क्या मांगू मैं...' यह काफी हिट रहा था और पहली बार हर किसी ने रैना का नया रूप देखा था.फिलहाल वह अपनी बेटी के सहारे अपने फैन्स के लिए नया गाना लेकर आए हैं जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.वह वीडियो में अपनी 'बिटिया रानी'के लिए ‘सपनों के ननिहाल में’ गाना गाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में उनके पत्नी प्रियंका चौधरी और बेटी ग्रेसिया भी साथ नजर आ रही हैं.दरअसल, रैना की पत्नी का 'द प्रियंका रैना शो'रेड एफ एम पर प्रत्येक शनिवार सुबह 9 बजे और रविवार को दोपहर 2 बजे ब्रॉडकास्ट होगा. इस शो का मकसद देश भर की महिलाओं को सपोर्ट करना है और इसी के लिए रैना ने गाना गाया है.इस गाने को जिसने भी सुना है वह रैना की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाया है. ना सिर्फ क्रिकेटर बल्कि अन्य खेलों के नामचीन खिलाड़ियों के अलावा बॉलीवुड के भी तमाम लोगों ने उनके इस गाने और पहल की तारीफ की है.हरभजन सिंह ने सुरेश रैना के गाने का लिंक शेयर करते हुए लिखा,'सुरेश रैना ने अपनी शानदार आवाज में बहुत खूबसूरत गाना गाया है. बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं.'वहीं ट्विटर किंग माने जाने वाले वीरेंद्र सहवाग ने रैना के वीडियो के लिंक को शेयर करते हुए लिखा,' सहायता सोसायटी का माइंड सेट बदलती है.'जबकि रैना के अच्छे दोस्त और क्रिकेटर इरफान पठान ने भी गाने का लिंक शेयर करते हुए लिखा,'वुमन हमारे परिवार, हमारी सोसायटी और हमारे राष्ट्र का पिलर हैं. सपोर्ट करने के लिए द प्रियंका रैना शो को सुनें.'जबकि गौतम गंभीर ने रैना की तारीफ करते हुए लिखा,'एक महिला होना आसान नहीं है, वह लगातार कठिनाइयों का सामना करती हैं.'वहीं रैना के इस वीडियो को सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल,रितेष देशमुख,आरजे रॉनक आदि ने भी शेयर करते हुए सुरेश रैना की तारीफ की हैं.