VIDEO: सुरेश रैना की टी20 वर्ल्ड कप में वह शतकीय पारी जिसे देख दुनिया हुई हैरान, अफ्रीका को मिली पराजय

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप 2022 (T20 World Cup 2022) के तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 04:30 बजे से पर्थ स्थित ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. इस रोमांचक मुकाबले में अगर भारतीय टीम को जीत मिलती है तो वह एक कदम और आगे बढ़ते हुए सेमीफाइनल की रेस में उपर चढ़ जाएगी.

भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम जब-जब आमने सामने हुई है, तब-तब फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है. दोनों टीमों के बीच अहम मुकाबले से पूर्व भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

Suresh Raina 101(60) vs South Africa,2010 💥

He came to bat when Team india was at 4-1 after 0.2 Overs and He Made sure that scoreboard was moving after every ball.

After 15th over he decided to guide team to a big total and scored 51 of next 17 balls.🔥#INDvSA@ImRaina #Raina pic.twitter.com/11bOqeIrvv

— Rainanth 🇮🇳 (@RainaFanatic3) October 30, 2022