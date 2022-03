सुरेश रैना को IPL 2022 में मिली बड़ी जिम्मेदारी, अब बल्ले की जगह माइक थामे आएंगे नजर

नई दिल्ली. सुरेश रैना (Suresh Raina) के फैंस के लिए खुशखबरी है. टीम इंडिया (Team India) के इस पूर्व बल्लेबाज की आईपीएल 2022 (IPL 2022) में एंट्री हो गई है. ‘मिस्टर आईपीएल’ (Mr. IPL) के नाम से फेमस रैना इस बार आईपीएल में बतौर खिलाड़ी मैदान पर नहीं दिखेंगे, बल्कि वह कॉमेंट्री बॉक्स की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे. यानी रैना आईपीएल के 15वें सीजन में बतौर हिंदी कमेंटेटर के रूप में दिखाई देंगे. इसकी पुष्टि आईपीएल के आधिकारिक प्रसारणकर्ता स्टार स्पोर्ट्स (Star Sports) ने सोशल मीडिया के जरिए की है. प्रसारणकर्ता ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर बाएं हाथ के इस बल्लेबाज का वेलकम अनोखे अंदाज में किया है.

सुरेश रैना आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में अनसोल्ड रहे थे. उन पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दांव नहीं लगाया था. पिछले सीजन में चेन्नई सुपरकिंग्स की ओर से खेलने वाले रैना पहली बार आईपीएल की नीलामी में नहीं बिके. हालांकि यह पहला मौका है जब वह इस टी20 लीग में कॉमेंट्री करेंगे. रैना टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) के साथ कॉमेंट्री बॉक्स साझा करते हुए दिखेंगे. टीम इंडिया के हेड कोच पद से शास्त्री का कार्यकाल आईसीसी विश्व कप 2021 के बाद खत्म हो गया था.

यह भी पढ़ें:पहले टीम को बनाया विश्व चैंपियन, अब IPL 2022 में छाप छोड़ने को बेताब, इन 3 खिलाड़ियों पर रहेगी नजर

आईपीएल में सबसे तेज शतक विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल के नाम, टॉप 6 में सिर्फ एक भारतीय

He’s been all class on the field with bat and ball, now it’s time for the microphone!

Guess who we’re talking about and watch this space for more updates! #YehAbNormalHai pic.twitter.com/vP2AmQtDQW

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 22, 2022