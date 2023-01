IND vs NZ: रोहित शर्मा की सेंचुरी के बाद सूर्या ने हिटमैन से दोहरा शतक जड़ने की कर दी गुजारिश, देखें मजेदार VIDEO

नई दिल्ली: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने करीब 3 साल के सूखे के बाद वनडे क्रिकेट में अपना 30वां शतक जड़ दिया है. उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में बेहतरीन शतकीय पारी खेली. उन्होंने अपनी पारी के दौरान 6 छक्के और 9 चौके जड़े. उन्होंने 85 गेंदों में कुल 101 रन बनाए. रोहित के शतक के बाद सूर्यकुमार यादव का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वह रोहित शर्मा को कुछ इशारे करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

रोहित शर्मा ने अपना शतक 26वें ओवर में पूरा किया. तीसरी गेंद पर रोहित ने सिंगल लिया और अपना 30वां शतक पूरा किया. रोहित जब ग्राउंड पर जश्न मना रहे थे, तब टीम इंडिया के बेहतरीन बैटर सूर्यकुमार यादव तालियां बजा रहे थे. उन्होंने ताली बजाने के बाद दोनों हाथों से एक-एक उंगली निकालकर यह कहा कि वह रोहित से दोहरे शतक की उम्मीद कर रहे हैं. वीडियो को एक फैन द्वारा ट्विटर पर शेयर किया गया है.

After completing century, Suryakumar Yadav was asking for double century from Rohit Sharma. What a great bond of Ro 💙 and Surya dada 😭🙏. pic.twitter.com/AKdhV0XGQ7

