सूर्यकुमार यादव यानि नए 'मिस्टर 360', क्या है उनकी आतिशी बल्लेबाजी के पीछे की कहानी, देखें VIDEO

नई दिल्ली. सूर्यकुमार यादव यानि नए मिस्टर 360 डिग्री प्लेयर. जिनसे दुनियाभर के गेंदबाज खौफ खाते हैं. जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई उनकी पारी ने दुनिया भर के दिग्गजों का उनका मुरीद बना दिया है. रिकी पॉन्टिंग से लेकर गौतम गंभीर तक. हर कोई उनकी खास बल्लेबाजी स्टाइल का दीवाना हो गया है. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले से ही दिग्गजों ने सूर्या को वर्ल्ड कप में गेंदबाजों के लिए खतरा बनने की बात कही थी, जो अब साबित हो गई है. उन्होंने 193 के स्ट्राइक रेट से 5 मैच में 225 रन बनाए हैं और वह टूर्नामेंट में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

सूर्यकुमार यादव आखिर कैसे एबी डी विलियर्स के बाद नए 360 डिग्री बल्लेबाज बन गए. खुद एबी डी ने उनकी तारीफ की है और कहा कि मुझसे भी बेहतर बल्लेबाज बनो. तेज गेंदबाजों के खिलाफ स्कूप और लैप स्वीप शॉट कैसे इतनी आसानी से खेल पाते हैं? उन्होंने BCCI TV के लिए रविचंद्रन अश्विन के साथ मजेदार बातचीत में इसका खुद खुलासा किया है.

Being called the new ‘Mr. 360’, story behind his batting pyrotechnics and much more 👌@ashwinravi99 in conversation with @surya_14kumar 🗨️🗨️

Coming 🔜 on https://t.co/Z3MPyesSeZ.

Watch this space for more.#TeamIndia | #T20WorldCup pic.twitter.com/Khji0jpLLq

— BCCI (@BCCI) November 7, 2022