IND VS SL: सूर्यकुमार यादव के साथ पहले टी20 में हुई 'नाइंसाफी', जहीर खान ने उठाए सवाल!

. श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का बल्ला रनों का अंबार लगा रहा है. वनडे सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने टी20 सीरीज (India vs Sri Lanka T20I) के पहले मैच में भी कमाल की अर्धशतकीय पारी खेली. सूर्यकुमार यादव ने महज 34 गेंदों में 50 रन बनाए जिसमें उन्होंने 5 चौके और 2 बेहतरीन छक्के जड़े. सूर्यकुमार यादव की इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 164 रन बनाए. जवाब में श्रीलंकाई टीम महज 126 रनों पर सिमट गई और भारत ने 36 रनों से पहला टी20 मैच जीत लिया. सूर्यकुमार यादव ने पहले टी20 में कमाल जरूर किया लेकिन पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) को लगता है कि इस दाएं हाथ के बल्लेबाज के साथ थोड़ी नाइंसाफी की गई है.दरअसल जहीर खान का मानना है कि पहले टी20 में अर्धशतक लगाने के लिए सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav Man of The Match) को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, जबकि ये अवॉर्ड भुवनेश्वर कुमार को दे दिया गया. भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में महज 22 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. जहीर खान ने क्रिकबज के साथ बातचीत में कहा, 'इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड के हकदार सूर्यकुमार यादव थे. सूर्यकुमार यादव ने मुश्किल पिच पर गजब के रन रेट से रन बनाए. सूर्यकुमार यादव ने अपनी पारी में 5 चौके, 2 छक्के लगाए और साथ ही 18 रन दौड़कर बनाए. मतलब इस बल्लेबाज ने बेहद ही कम डॉट गेंद खेलीं. मुश्किल पिच पर अच्छी बल्लेबाजी की वजह से मैं उन्हें मैन ऑफ द मैच का हकदार मानता हूं.'जहीर खान ने श्रीलंकाई टीम को सूर्यकुमार यादव से रन बनाने का तरीका सीखने की बात कही. जहीर बोले कि वनडे सीरीज में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अच्छे शॉट तो खेले लेकिन वो एक-एक, दो-दो रन लेने में नाकाम रहे जिससे उनपर दबाव बना.बता दें सूर्यकुमार यादव को टी20 और वनडे क्रिकेट में बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से टेस्ट टीम में भी जगह मिल गई है. सोमवार को बीसीसीआई ने ऐलान किया कि सूर्यकुमार यादव और पृथ्वी शॉ इंग्लैंड दौरे पर जाएंगे. बता दें सूर्यकुमार यादव वनडे और टी20 के अलावा लंबे फॉर्मेट के भी बेहतरीन खिलाड़ी हैं. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज का फर्स्ट क्लास औसत 44 से ज्यादा का है और वो कुल 14 शतक भी जड़ चुके हैं. साफ है टेस्ट टीम में अगर सूर्यकुमार को मौका मिलता है तो वो अपना कमाल दिखा सकते हैं.