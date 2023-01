VIDEO: विराट कोहली की यारी देख खुशी से गदगद हुए सूर्या, दिया दिल छूने वाला रिप्लाई

नई दिल्ली. भारत ने श्रीलंका के खिलाफ (India vs Sri Lanka) टी20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है. इस सीरीज में टीम इंडिया की फतेह में टीम के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का अहम रोल रहा. उन्होंने पहले तो दूसरे टी20 में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन बदकिस्मती से आउट हो गए. जिसके बाद सूर्या ने राजकोट में वापसी मेहमानों की धुनाई करने की कसम खा ली थी. बिल्कुल ऐसा ही हुआ, स्काई ने अपने अतरंगी शॉट्स का मजा एशियन चैपियंस को भी चखा दिया.

साल 2022 में इस खिलाड़ी की तारीफ करते लोग नहीं थक रहे थे. वहीं, अब 2023 में भी उन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का सिलसिला जारी रखा. श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में स्काई ने एक ऐसा तूफानी शतक जड़ दिया जिसके बाद कई बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए. सूर्या सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए महज 45 गेंद का सामना किया. मिस्टर 360 ने मैदान के चारो तरफ शॉट्स लगाए. उनकी पारी में 9 गगनचुंबी छक्के जबकि 7 चौके शामिल थे. उनकी इस तूफानी पारी के बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हर बार की तरह इस बार भी सूर्या की फोटो अपनी स्टोरी पर लगा दी. इससे पहले भी कोहली ने उनकी बल्लेबाजी की तुलना वीडियो गेम से कर दी थी.

भाऊ बहुत सारा प्यार- सूर्यकुमार यादव

बीसीसीआई ने ट्विटर पर सूर्या की खास पारी के बाद एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें सूर्यकुमार यादव मैच के बाद सोशल मीडिया पर फैंस को प्यार को देखते हैं. वहीं, उन्हें विराट कोहली की स्टोरी भी दिख जाती है. दिग्गज खिलाड़ी की स्टोरी में खुद की फोटो देखने के बाद स्काई खुशी से गदगद नजर आते हैं और उन्हें एक प्यार भरा रिप्लाई भी करते हैं. सूर्या रिप्लाई में लिखते हैं, ‘भाऊ बहुत सारा प्यार जल्द ही फिर मिलेंगे.’

Raw emotions

A Suryakumar fandom frenzy

A special reply to an Instagram story

Unparalleled love for SKY from his fans as he signs off from Rajkot #TeamIndia | #INDvSL | @surya_14kumar pic.twitter.com/wYuRKMNv1L

