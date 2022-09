VIDEO: सूर्यमय हुई ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, SKY ने मैदान के चारों ओर लगाए गगनचुंबी छक्के

नई दिल्ली. भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच प्रस्तावित तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का का आगाज हो चुका है. इस प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला बीते बुधवार को तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 20 गेंद शेष रहते आठ विकेट से शानदार जीत मिली. मैच के हीरो जरुर 23 वर्षीय युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) रहे. हालांकि टीम के 32 वर्षीय अनुभवी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की भी जितनी सराहना की जाए कम है.

दरअसल अफ्रीकी टीम द्वारा दिए गए 107 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत खुछ खास नहीं रही. केएल राहुल के साथ पारी का आगाज करने आए कैप्टन रोहित शर्मा बिना खाता खोले तीसरे ही ओवर में पवेलियन चलते बने. शर्मा के बाद मैदान में आए नए बल्लेबाज विराट कोहली भी अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने जूझते हुए नजर आए और सातवें ओवर की पहली ही गेंद पर महज तीन रन बनाकर आउट हो गए. कोहली जब आउट हुए उस समय भारतीय टीम का स्कोर 6.1 ओवरों के बाद दो विकेट के नुकसान पर महज 17 रन था.

