सूर्यकुमार यादव ने एक पारी से तोड़ दिए 3 रिकॉर्ड, GT के खिलाफ मैच से पहले राशिद खान भी सहमे, पूछा- 'भाई बॉलर...'

नई दिल्‍ली. सूर्यकुमार यादव ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान तीनों मैच में शून्‍य पर क्‍या आउट हुए हर किसी ने उनपर सवाल उठाना शुरू कर दिया. मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने इसके बावजूद अपने इस 360 डिग्री खिलाड़ी पर विश्‍वास बनाए रखा और जरूरत पड़ने पर उसे कप्‍तानी तक सौंप दी. आईपीएल 2023 में इस वक्‍त सूर्या खूब चमक रहे हैं. सूर्या ने इस मैच के दौरान तीन बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए. वो गेंदबाजों की इस कदर ठुकाई कर रहे हैं कि गुजरात टाइटंस के स्पिन गेंदबाज राशिद खान भी उन्‍हें लेकर टेंशन में आ गए हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच के दौरान सूर्यकुमार यादव ने सात चौके और छह छक्‍के लगाए. इस दौरान उन्‍होंने 35 गेंदों पर 83 रन ठोक दिए. जिसके चलते 200 रनों का विशाल लक्ष्‍य होने के बावजूद मुंबई इंडियंस ने 21 गेंद पहले ही मैच जीत लिया. यह सूर्यकुमार यादव के करियर का सर्वश्रेष्‍ठ निजी स्‍कोर है. ऐसे में वो इस मुकाबले के दौरान अपना बेस्‍ट आईपीएल प्रदर्शन करने में सफल रहे. इस पारी के दम पर सूर्या ने 3000 आईपीएल रन पूरे कर लिए हैं. अब उनके नाम 134 मैचों में 30.51 की स्‍ट्राइकरेट और 3,020 रन हो गए हैं.

सूर्या ने पूरा किया छक्‍कों का शतक

सूर्यकुमार यादव इस मैच में भले ही शतक लगाने से 17 रन से चूक गए हों लेकिन मैच में उन्‍होंने छक्‍कों का शतक जरूर लगा दिया. 134 आईपीएल मैचों में उनके नाम अब 102 छक्‍के हो गए हैं. आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक छक्‍के लगाने की बात करें तो इस मामले में सूर्या 31वें स्‍थान पर हैं. क्रिस गेल ने सर्वाधिक 351 छक्‍के लगाए. एबी डिविलियर्स 251 और रोहित शर्मा 250 छक्‍के लगा चुके हैं.

राशिद को हो गई टेंशन!

सूर्यकुमार यादव की इस घातक पारी के बाद गुजरात टाइटंस के ऑलराउंडर राशिद खान भी टेंशन में आ गए हैं. रॉयल चैलेजर्स बैंगलोर का ऐसा कोई बॉलर नहीं था जिसकी सूर्या ने ठुकाई ना की हो. ऐसे में राशिद ने ट्विटर पर मुंबई के 360 डिग्री बैटर की तारीफ करते हुए लिखा, “ सूर्यकुमार यादव, बेहद शानदार पारी भाई. हम बॉलर आपको कहां गेंद फेंके?”

S K Y just tooooooooooo goood bhai where we bowlers bowle to you now @surya_14kumar

— Rashid Khan (@rashidkhan_19) May 9, 2023