VIDEO: सूर्यकुमार यादव ने दुनियाभर के गेंदबाजों में से चुना एक दिग्गज को, जरूर करना चाहते सामना

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव इन दिनों चर्चा में हैं. टॉप फॉर्म में चल रहे टी20 विश्व कप के दौरान शानदार बल्लेबाजी की और न्यूजीलैंड में भी जलवा बिखेरा. उन्होंने अब इस बात का खुलासा किया है कि वह किसी एक गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे. सूर्या ने पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज के सामने खेलने की चाहत जताई.

Espn Cricinfo के मुताबिक सूर्या के पूछे गए कुछ सवालों में से एक पसंद से तेज गेंदबाज से जुड़ा था. जब उनको पूछा गया कि कौन सा एक ऐसा पूर्व तेज गेंदबाज है जिसके सामने उनको बल्लेबाजी करना पसंद आता. सूर्या ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का नाम लिया.

Vijay Hazare trophy 2022: नबी के ‘चौके’ के दम पर जम्मू-कश्मीर ने रचा इतिहास

वर्ल्ड कप के दौरान वसीम ने सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी देखने के बाद उनकी जमकर तारीफ की थी. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने कहा था, मुझे ऐसा लगता है कि वह किसी और ही ग्रह से आए हैं. वह बाकी सभी बल्लेबाजों के मुकाबले में एक दम से अलग नजर आते हैं. मेरा मतलब है कि इस साल उन्होंने जितने सारे रन बनाए हैं. मेरे ख्याल से वह 2022 में 1000 टी20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले एक मात्र बल्लेबाज ही हैं.

On asking if you want to pick one bowler from the past who would you choose?

Surya said – Wasim Akram #SuryakumarYadav pic.twitter.com/oM0bTns32k

