'विराट को देखकर मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था', सूर्यकुमार ने बताया- क्यों लिया था कोहली से पंगा?

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग में अक्सर खिलाड़ियों के बीच नोंक-झोंक देखने को मिलती है. इसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी पीछे नहीं रहते हैं. वो जीत-हार के लिए पूरा जोर लगाते हैं और मौका मिलने पर स्लेजिंग से नहीं चूकते. ऐसा ही कुछ 2 साल पहले आईपीएल में हुआ था. तब सूर्यकुमार यादव से मैदान पर उनका आमना-सामना हो गया था. अब एक शो में सूर्यकुमार यादव ने उस दिन कोहली से हुई टक्कर से जुड़ी पूरी कहानी सुनाई है. सूर्यकुमार यादव ने बताया है कि आखिर क्यों उन्होंने कोहली से उस मुकाबले में पंगा लिया था?

सूर्यकुमार यादव ने ‘ब्रेकफास्ट विद चैम्पियन’ शो में विराट कोहली से आंखों-आंखों में हुई लड़ाई की पूरी घटना तफ्सील से बताई. सूर्यकुमार ने कहा, “विराट कोहली का अपना स्टाइल है, उनका एनर्जी लेवल है, वो बिल्कुल अलग स्तर का रहता है. वो मुकाबला भी दोनों टीमों के लिए अहम था. तो विराट की स्लेजिंग भी बिल्कुल अलग स्तर की थी. लेकिन मेरा फोकस सिर्फ मेरे खेल पर था कि बॉस चाहें कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ध्यान नहीं हटाना है और किसी भी कीमत में अपनी टीम के लिए मैच जीतना है.”

कोहली को घूरने से जुड़ी कहानी सुनाई

मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज ने आगे कहा, “मैंने शॉट खेला और फिर गेंद उनके पास गई और वो चलकर मेरे पास आए और घूरने लगे. यह उनका नेचुरल रिएक्शन था. मुझे याद है कि मैं च्यूइंग गम चबा रहा था और यह देखकर कि अगला खिलाड़ी खुदकर चलकर मेरे पास आ रहा है, मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था. उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं कहा. मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं कहूंगा. बस 10 सेकेंड की बात है. इसके बाद अगला ओवर शुरू हो जाएगा. यह दौर भी लंबा नहीं रहेगा. बस ब्रेक करना था उस परिस्थिति को. मैंने पूरा मैच खत्म होने तक उन्हें फिर देखा ही नहीं.”

