VIDEO: सूर्यकुमार यादव अपने ही सिक्स को देखकर मंद-मंद मुस्काए, बेड पर लेटे लेटे भरी हुंकार

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप के आठवें सीजन में भारतीय टीम सरपट जीत की पटरी पर दौड़ रही है. भारतीय टीम ने पहले पहल चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में चार विकेट से मात दी. इसके बाद अपने दूसरे मुकाबले में नीदरलैंड्स के खिलाफ 56 रनों से जीत हासिल की. मैच के दौरान भारतीय टीम के टॉपक्रम के तीन बल्लेबाजों ने अर्द्धशतक जड़ा. पारी का आगाज करते हुए जहां कैप्टन रोहित शर्मा ने 39 गेंद में 53 रन बनाए. वहीं अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला फिर चला. पाकिस्तान के खिलाफ 82* रनों की जुझारू अर्द्धशतकीय पारी खेलने वाले किंग कोहली ने नीदरलैंड्स के खिलाफ भी 62* रनों की उम्दा अर्द्धशतकीय पारी खेली.

इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा भारतीय टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने महज 25 गेंद में 51* रनों की विस्फोटक अर्द्धशतकीय पारी खेली. मैच के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार रहा. सदाबहार बल्लेबाज ने पारी के आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए अपने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का 10वां अर्द्धशतक पूरा किया. इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

#INDvSA

This is beautiful – Suryakumar Yadav watching his celebration with Virat Kohli and enjoying it. pic.twitter.com/MQ2SnvFca4

— 👌⭐👑 (@superking1815) October 28, 2022