VIDEO: जब मैच के दौरान मैदान पर आई कार तो खिलाड़ी भी रह गए हक्के-बक्के, जानें क्यों हुआ ऐसा?

नई दिल्ली. समय के साथ क्रिकेट में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं. टेक्नोलॉजी ने इस खेल को देखने और दिखाने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. ऐसा ही एक बदलाव इंग्लैंड में खेली जा रहे टी20 ब्लास्ट में भी देखने को मिला. दरअसल, सरे और यॉर्कशायर के बीच हुए टी20 ब्लास्ट के पहले क्वार्टर फाइनल की गेंद को कार के जरिए मैदान पर लाया गया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

टी20 ब्लास्ट के क्वार्टर फाइनल का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि कार की छत पर एक गेंद रखी गई है और इसे एक शख्स रिमोट कंट्रोल से चला रहा है. अचानक से यह कार फर्राटा भरती है और फिर सीधे मैदान पर पहुंच जाती है. बीच मैदान में छोटी सी कार को देखकर खिलाड़ी भी हक्के-बक्के रह जाते हैं.

आमतौर पर मैच शुरू होने से पहले गेंद अंपायर के हाथ में होती है. लेकिन, टी20 ब्लास्ट में गेंद को मैदान पर पहुंचाने का नायाब तरीका अपनाया गया. जो फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

यॉर्कशायर ने सरे को क्वार्टर फाइनल में हराया

यॉर्कशायर और सरे के बीच खेले गए पहले क्वार्टरफाइनल बेहद रोमांचक रहा. सरे को आखिरी 6 गेंद में जीत के लिए 5 रन की दरकार थी. लेकिन, यॉर्कशायर ने 1 रन से यह मुकाबला जीतते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली. डेविड विली की कप्तानी वाली यॉर्कशायर टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए थे. यॉर्कशायर के लिए टॉम कोहलर ने 48 गेंद में 62 रन की पारी खेली. सरे की तरफ से गस एटकिंसन ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए.

🚗 @Vitality_UK bringing out the match ball in style 😎 pic.twitter.com/rks0SBXabZ

— Vitality Blast (@VitalityBlast) July 6, 2022