नई दिल्‍ली. ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड (New Zealand vs Australia) के बीच टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup-2021) का फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा. इस मैच (AUS vs NZ) के लिए आईसीसी की तरफ से अंपायरों के नाम पर फैसला कर लिया गया. दक्षिण अफ्रीका के मराइस इरास्मस और इंग्लैंड के रिचर्ड केटलबोरो को फाइनल के लिए मैदानी अंपायर नियुक्त किया गया है. शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप (T20 world cup 2021) के सेमीफाइनल में टीम की हार के बाद कहा कि तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी को 19वें ओवर में बेहतर गेंदबाजी करनी चाहिए थी. सेमीफाइनल में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट से हार मिली थी. मालूम हो कि शाहिद अफरीदी अपनी बेटी का निकाह शाहीन (Shaheen Shah Afridi) से करने वाले हैं.