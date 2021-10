T20 World Cup: पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट को लेकर आया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली. यूएई और ओमान में होने वाले टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2021) के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) में शामिल किए गए सभी खिलाड़ियों की कोरोना की जांच रिपोर्ट (Corona Test Report) निगेटिव आई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शनिवार को यह जानकारी दी. पीसीबी ने कहा कि खिलाड़ियों ने शुक्रवार को लाहौर के एक होटल में बायो-सिक्योर बबल में प्रवेश किया था. इसके बाद सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है. अब खिलाड़ी रविवार से ट्रेनिंग शुरू करेंगे.

पीसीबी ने एक दिन पहले ही टीम का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी किया था. तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि खिलाड़ी 11-12 अक्टूबर को दोपहर डेढ़ बजे लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड पर ट्रेनिंग करेंगे. वहीं, 14 अक्टूबर को डे-नाइट प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 6 बजे से शुरू होगा. 13 अक्टूबर को टीम ट्रेनिंग नहीं करेगी. पाकिस्तान टीम 15 अक्टूबर को चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए यूएई रवाना होगी.

📹 Pakistan @T20WorldCup squad arrived at the team hotel in Lahore. #T20WorldCup #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/LlnCgMZSZ1

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 8, 2021