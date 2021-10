नई दिल्‍ली. डेविड वॉर्नर (David Warner) की विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी के दम पर ऑस्‍ट्रेलिया ने श्रीलंका को टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) के सुपर 12 के मुकाबले में 7 विकेट से मात दे दी. ऑस्‍ट्रेलिया की यह दूसरी जीत है. ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पहले खेलते हुए श्रीलंका ने निर्धारित ओवर में 6 विकेट पर 154 रन बना दिए. जवाब में ऑस्‍ट्रेलिया ने 17 ओवर में ही 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को हासिल कर लिया.

पिछले काफी समय से खराब फॉर्म में चल रहे वॉर्नर ने 42 गेंदों पर 65 रन की शानदार पारी खेली. फिंच ने 37 और स्‍टीव स्मिथ ने नाबाद 28 रन बनाए. एडम जम्‍पा प्‍लेयर ऑफ द मैच रहे. मैच के बाद विस्‍फोटक पारी खेलने वाले वॉर्नर ने प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में हिस्‍सा लिया.

David Warner tries to do a Cristiano Ronaldo at presser, told to put Coca Cola bottles back

.

.

.#DavidWarner #CristianoRonaldo #cocacola pic.twitter.com/Y2MuxPs07m

— RED CACHE (@redcachenet) October 28, 2021