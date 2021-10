T20 World Cup: आईसीसी ने भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की, खास जर्सी भी सामने आई?

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2021) के मुकाबले 17 अक्टूबर से शुरू होने हैं. इससे पहले आईसीसी (ICC) ने सभी 16 टीमों के खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. इसमें टीम इंडिया (Team India) की 15 सदस्यीय टीम भी शामिल है. यह टीम पिछले महीने घोषित हुई टीम ही है. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के सुपर-12 में उतरने वाली टीमें 15 अक्टूबर तक बदलाव कर सकती हैं. इसके अलावा आईसीसी ने टीम इंडिया की जर्सी भी फैंस को खरीदने के लिए जारी की हैं. हालांकि बीसीसीआई (BCCI) ने 13 अक्टूबर को टीम की नई जर्सी जारी करने की बात कही है.

टीम इंडिया की बात की जाए तो आईपीएल 2021 का फाइनल 15 अक्टूबर को होना है. ऐसे में उस दिन तक बोर्ड इंतजार कर सकता है. हार्दिक पंड्या की फिटनेस पर सबसे बड़ा सवाल है. उनकी टीम मुंबई इंडियंस आईपीएल से बाहर हो चुकी है. ऐसे में वे क्या वर्ल्ड कप के दाैरान गेंदबाजी करने के लिए फिट हैं, इस पर सबसे अधिक नजर है. इस कारण टीम में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल करने की बात की जा रही है. इसके अलावा लेग स्पिनर राहुल चाहर की जगह युजवेंद्र चहल को शामिल करने की भी चर्चा है. टीम इंडिया को 14 साल से टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी का इंतजार है. टीम ने 2007 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

