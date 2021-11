नई दिल्‍ली. भारत को न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) ने टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) के 28वें मैच में 8 विकेट से मात दे दी. इससे पहले पाकिस्‍तान ने भारत (India vs Pakistan) को 10 विकेट से हराया था. भारत की इस 2 बड़ी हार के बाद से ही माना जा रहा है कि इस टूर्नामेंट में भारत का सफर लगभग खत्‍म हो गया. हर किसी के पास एक ही सवाल है कि क्‍या टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में भारत सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गया? जिसका जवाब है अभी नहीं, विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की अभी भी उम्‍मीदें हैं, मगर अब टीम इंडिया का आगे का सफर उम्‍मीद और गणना पर निर्भर है.

ग्रुप 2 में अपने शुरुआती दोनों मुकाबलों में भारत को करारी शिकस्‍त का सामना करना पड़ा था. टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, मगर भारतीय बल्‍लेबाज यूएई विकेट पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं. गेंदबाज भी अपना कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं.

पाकिस्‍तान के अलावा ग्रुप 2 से एक और टीम जाएगी सेमीफाइनल में

ग्रुप 2 में पाकिस्‍तान ने अभी तक अपने तीनों मैच जीते हैं और उसका प्‍लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है. पाकिस्‍तान के अलावा ग्रुप 2 से सिर्फ एक और टीम नॉकआउट में पहुंच सकती है. भारत को अभी अफगानिस्‍तान, नामीबिया और स्‍कॉटलैंड से 3 मैच खेलने हैं. अब सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए विराट कोहली की टीम को तीनों मैच बड़े अंतर से जीतने की जरूरत है. इसके साथ ही बाकी मैचों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा.

कंडीशन 1: भारतीय टीम को शुरुआती दोनों मैचों में बड़ी हार मिली. अब एक और हार भारतीय टीम को अधिकारिक रूप से टूर्नामेंट से बाहर कर देगी. इसीलिए भारत का सबसे पहला लक्ष्‍य तीनों मैच जीतना है और कम से कम 6 अंक हासिल करना है. भारत का नेट रन रेट -1.609 है, जो ग्रुप 2 में सबसे आखिरी स्‍थान पर मौजूद स्‍कॉटलैंड (-3.562) से ही बेहतर है. भारत को तीनों मैच बड़े अंतर से जीतना होगा. भारत को अफगानिस्‍तान पर कम से कम 80 रन से ज्‍यादा के अंतर से जीत दर्ज करनी होगी. वहीं सेमीफाइनल की उम्‍मीदों को जिंदा रखने के लिए स्‍कॉटलैंड और नामीबिया को कम से कम 100 रन से ज्यादा के अंतर से मात देनी होगी. यानी नामीबिया और स्‍कॉटलैंड की टीम भी भारत का गणित बिगाड़ सकती है.

कंडीशन 2: भारत को दूसरे मैचों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा. तीनों मैच जीतने के अलावा भारत को बाकी मैचों के परिणाम पर निर्भर रहना होगा. अफगानिस्‍तान ने अभी 3 में से 2 मैच जीते है और एक में हार मिली. भारतीय टीम को अफगानिस्‍तान पर जीत दर्ज करनी होगी और प्रार्थना करनी होगी कि ये टीम अपना अगला मैच भी हार जाए और इसके सिर्फ 4 अंक ही रहे. इसके अलावा भारत को न्‍यूजीलैंड की 3 में से एक हार की भी प्रार्थना करनी होगी. न्‍यूजीलैंड को अब नामीबिया, स्‍कॉटलैंड और अफगानिस्‍तान के साथ मैच खेलना है. अगर अफगानिस्‍तान कीवी टीम को मात दे देती है तो फिर बेहतर रन रेट के आधार पर टीम सेमीफाइनल में जाएगी.