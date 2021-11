Dubai And Abu Dhabi Weather Update: जानिए IND vs AFG और NZ vs SCO के मैच से जुड़ी मौसम की पूरी डिटेल

नई दिल्ली. टी20 विश्व कप में आज यानी बुधवार को दो अहम मुकाबले खेले जाएंगे. दिन का पहला मैच ग्रुप-2 में न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड के बीच होगा दुबई ( T20 World Cup New Zealand vs Scotland) में होगा. जबकि दूसरा मुकाबला भारत और अफगानिस्तान (T20 World Cup 2021 India vs Afghanistan) के बीच शाम 7:30 बजे से अबु धाबी में शुरू होगा. भारतीय क्रिकेट फैंस की तो नजर इसी मुकाबले पर ही होगी. लगातार 2 मैच गंवाने के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बेहद कमजोर हैं. फिर भी टूर्नामेंट में बने रहने के लिहाज से अफगानिस्तान के खिलाफ हर हाल में जीत जरूरी है. वो भी बड़े अंतर से.

इसके बाद यह दुआ भी करनी होगी कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे. जिस तरह से अफगानिस्तान के गेंदबाज इस विश्व कप में गेंदबाजी कर रहे हैं, उससे उनके लिए ऐसा करना मुश्किल नहीं. राशिद खान (Rashid Khan) और मुजीब उर रहमान इस फॉर्मेट में काफी खतरनाक है. फिलहाल, ग्रुप-2 में अफगानिस्तान 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे. जबकि भारत पांचवें स्थान पर है.

अबु धाबी में रन चेज करना जीत की गारंटी

भारत को पिछले मैच में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था. जबकि अफगानिस्तान ने नामीबिया पर धमाकेदार जीत दर्ज की थी. ऐसे में अफगानिस्तान के हौसले बुलंद होंगे. भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 2 टी20 मैच हुए हैं और दोनों में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की. हालांकि, यह मैच 2010 और 2012 में हुए थे. इसके बाद काफी वक्त बीत चुका है.

भारत की भी कोशिश होगी कि पिछली नाकामी को भुलाकर जीत से नई शुरुआत करें. इसमें मौसम का रोल भी अहम रहेगा. अबु धाबी (Abu Dhabi Todays Weather Update) में दिन के वक्त तापमान 32 डिग्री के आसपास रहेगा. जबकि रात में तापमान 26 डिग्री रहेगा. ऐसे में खिलाड़ियों को तेज गर्मी और उमस से परेशान नहीं होना पड़ेगा. अबु धाबी में बारिश की आशंका नहीं है. वहीं नमी 70 फीसदी के आसपास रहेगी.

अबु धाबी की पिच का मिजाज

अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम में टी20 विश्व कप के अब तक 8 मैच हुए हैं. इसमें से 6 मौकों पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम जीती है. ऐसे में इस मैच में भी टॉस अहम होगा. जो कप्तान टॉस जीतेगा वो बाद में बल्लेबाजी करना पसंद करेगा.

न्यूजीलैंड-स्कॉटलैंड मैच में कैसा रहेगा मौसम

न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का मैच दुबई में खेला जाएगा. यहां दिन के वक्त तापमान 32 डिग्री के आसपास रह सकता है. ऐसे में दोनों देशों के खिलाड़ियों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि दिन भर हवा की रफ्तार 19 किमी प्रति घंटा रहेगी. नमी भी 61 फीसदी के आसपास रहेगी. इस मैच के दौरान बादल छाए रहेंगे. लेकिन बारिश की आशंका ना के बराबर है.