नई दिल्‍ली. भारत का टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में सफर नामीबिया के खिलाफ (India vs Namibia) ग्रुप 2 के आखिरी मैच के साथ ही खत्‍म हो जाएगा. विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुआई वाली टीम इंडिया अफगानिस्‍तान पर न्‍यूजीलैंड (New Zealand vs Afghanistan) की जीत के साथ ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई. दरअसल इस टूर्नामेंट में भारत को शुरुआती दो मैचों में पाकिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के हाथों बड़ी हार का सामना करना पड़ा था.

हालांकि इसके बाद अफगानिस्‍तान और स्‍कॉटलैंड पर टीम ने जीत दर्ज करके रन रेट को भी सुधारा, मगर उसका सेमीफाइनल का सफर न्‍यूजीलैंड- अफगानिस्‍तान मैच का टिक गया, क्‍योंकि कीवी टीम ग्रुप 2 में दूसरे स्‍थान पर थी.

अफगानिस्‍तान की जीत पर टिका था भारत का सफर

ऐसे में अगर अफगानिस्‍तान उसे हरा देता तो अफगानिस्‍तान और न्‍यूजीलैंड के बराबर 6-6 अंक हो जाते और फिर नामीबिया पर जीत दर्ज करके भारत के अंक भी दोनों टीमों के बराबर हो जाते. ऐसे में नेट रन रेट सबसे ज्‍यादा होने से भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती, मगर कीवी टीम ने अफगानिस्‍तान के साथ- साथ भारतीय फैंस के सपने को भी तोड़ दिया.

नामीबिया के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया ने नहीं किया अभ्‍यास

न्यूजीलैंड ने भारतीय समयानुसार शाम 6 बजकर 30 मिनट पर अफगानिस्तान के खिलाफ विजयी रन बनाया. इससे भारतीय फैंस में भी निराश छा गई, क्योंकि इससे भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया.

अफगानिस्‍तान की हार से भारतीय खेमे में निराशा इस कदर फैल गई थी कि नामीबिया के खिलाफ मुकाबले से एक दिन पहले शाम को वैकल्पिक अभ्‍यास सत्र को भी रद्द कर दिया गया. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिकेट बोर्ड के आधिकारिक मीडिया वाट्सएप ग्रुप में वैकल्पिक अभ्यास सत्र रद्द करने के बारे में मैसेज आया.