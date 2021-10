T20 World Cup: भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा करो या मरो का मुकाबला, हारने वाली टीम का सफर होगा खत्म!

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के ग्रुप-2 से पाकिस्तान के सेमीफाइनल की राह आसान हो गई है. पाकिस्तान ने मंगलवार को खेले गए एक मुकाबले में (New Zealand vs Pakistan) न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया. यह टीम की लगातार दूसरी जीत है और टीम टेबल में टॉप पर भी पहुंच गई है. इससे पहले पाक ने टीम इंडिया (Team India) को 10 विकेट से मात दी थी. भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच 31 अक्टूबर को मुकाबला खेला जाना है. यह एक तरह से नॉकआउट का मुकाबला हो सकता है. यह मैच हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो सकती है, क्योंकि अन्य 3 टीमों की बात की जाए तो अफगानिस्तान, नामीबिया और स्कॉलैंड के पास कम अनुभव है. ऐसे में न्यूजीलैंड और टीम इंडिया दोनों ही इन टीमों के खिलाफ मजबूत स्थिति में हैं.

टीम इंडिया ने 2007 में एकमात्र बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था. दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम अब तक खिताब नहीं जीत सकी है. लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड टीम इंडिया के खिलाफ शानदार रहा है. न्यूजीलैंड ने अब तक खेले दोनों मुकाबले जीते हैं. 2007 में हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड को 10 रन से जीत मिली थी. वहीं 2016 में नागपुर में हुए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 47 रन से शिकस्त दी थी.

दोनों टीमों की बल्लेबाजी रही है खराब

अब तक हुए मैच की बात की जाए तो भारत और न्यूजीलैंड दोनों टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन खराब रहा है. रोहित शर्मा और केएल राहुल जल्द पवेलियन लौट गए थे. हालांकि कप्तान विराट कोहली और ऋषभ पंत ने टीम को संभाला था. टीम इंडिया के पास छठा गेंदबाज भी नहीं है. हार्दिक पंड्या अब तक गेंदबाजी के लिए फिट नहीं हो सके हैं. दूसरी ओर न्यूजीलैंड का कोई बल्लेबाज पाकिस्तान के खिलाफ 30 रन का आंकड़ा नहीं छू सका. हालांकि टीम ने शानदार फील्डिंग करके मैच में जोरदार संघर्ष किया.

टॉस से तय होगी मैच की दिशा

दुबई में इस समय रात के मैच में ओस की भूमिका महत्वपूर्ण हो रही है. ऐसे में मैच में टॉस महत्वपूर्ण हो जाएगा. हर टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी. पाकिस्तान ने इसी मैदान पर भारत को लक्ष्य का पीछा करते हुए हराया था. हालांकि यदि कोई टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 से अधिक रन बना लेती है तो मैच रोमांचक होने की उम्मीद है. आईपीएल 2021 का फाइनल भी इसी मैदान पर खेला गया था. चेन्नई ने पहले खेलते हुए 190 से अधिक रन बनाए थे और जीत भी हासिल की थी.

T20 World Cup 2021: पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह ‘पक्की’ की, भारत का रास्ता भी आसान किया

यह भी पढ़ें: T20 World Cup: वेस्टइंडीज की टीम में हावी हो गया है फुटबॉल कल्चर, सालों-साल साथ नहीं खेलते खिलाड़ी

कोहली, धोनी और शास्त्री पर सबसे अधिक दबाव

विराट कोहली का यह बतौर कप्तान अंतिम टी20 वर्ल्ड कप है. वे टूर्नामेंट के बाद टी20 टीम की कप्तानी छोड़ने की बात कह चुके हैं. ऐसे में उनकी नजर खिताब पर होगी. पूर्व कप्तान एमएस धोनी को टीम का मेंटॉर बनाया गया. उन्हें भी खुद को साबित करना होगा. वहीं कोच रवि शास्त्री टूर्नामेंट के बाद अपना पद छोड़ रहे हैं. ऐसे में वे भी पूरी ताकत लगाएंगे. यानी तीनों भारतीय दिग्गजों पर दबाव होगा.