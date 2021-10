नई दिल्‍ली. टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) में भारत- पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) मैच के बाद से ही सोशल मीडिया पर भारतीय गेंदबाज हरभजन सिंह (harbhajan singh) और पाकिस्‍तानी गेंदबाज मोहम्‍मद आमिर (mohammad amir) के बीच लड़ाई शुरू हो गई. पाकिस्‍तानी तेज गेंदबाज ने तो शब्‍दों की लड़ाई में कई बार अपनी हद भी पार कर दी. ऐसे में भज्‍जी ने उन्‍हें करारा जवाब भी दिया. अब भारतीय गेंदबाज हरभजन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पूरा मामला बताया और आमिर पर पलटवार भी किया. हरभजन ने कहा कि भारत पाकिस्‍तान मैच के बाद लोग एक दूसरे को लताड़ रहे हैं, जिसमें वो भी शामिल हैं. भारत पाकिस्‍तान का मैच जब भी होता है तो वह बहुत प्रेशर वाला होता है.

पाकिस्‍तान ने बहुत अच्‍छा प्रदर्शन किया. बल्‍लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग हर जगह पाकिस्‍तान ने हमें हराया और हमने उस हार को स्‍वीकार भी किया. बात यही पर खत्‍म हो गई. मैं और शोएब अख्‍तर साथ में काम करते हैं और हम दोनों के बीच हल्‍की फुल्‍की नोंकझोंक चलती रहती है. हम दोनों ए‍क दूसरे को लंबे समय से जानते हैं.

My view on this whole controversy https://t.co/9kE3PPN9Gf Bhut ho gya..

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 27, 2021