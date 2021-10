ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर ने बांहों में बांहें डाल बच्चों की हैलोवीन पार्टी में किया डांस, VIDEO VIRAL

नई दिल्ली. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में रविवार यानी 31 अक्टूबर को भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच मुकाबला होगा. यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए ‘करो या मरो’ वाला है. भारत और न्यूजीलैंड दोनों ने ही अपने पहले-पहले मुकाबले पाकिस्तान से हारे थे. ग्रुप 2 की अंकतालिका में पाकिस्तान 3 जीत के साथ टॉप पर है. दो में से एक मैच जीतकर अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर है. तीसरे स्थान पर नामीबिया है, जिसने एक मैच खेला है और उसमें जीत हासिल की है. न्यूजीलैंड और भारत एक-एक हार के साथ चौथे और पांचवें स्थान पर है. आज भारत और न्यूजीलैंड (IND vs nZ) का अहम मुकाबला है. इस मुकाबले से एक दिन पहले भारतीय टीम के खिलाड़ी मस्ती के मूड में नजर आए.

दरअसल, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के बच्चों ने होटल में हैलोवीन पार्टी (Halloween Party) की. इस पार्टी में बच्चों के साथ-साथ दूसरे क्रिकेटरों ने भी जमकर मस्ती की. विराट कोहली (Virat Kohli) की बेटी वामिका, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की बेटी समायरा, अश्विन (R Ashwin) की बेटी आध्या और अकीरा के साथ-साथ हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) के बेटे अग्स्त्य ने क्यूट-क्यूट ड्रेस पहन कर हैलोवीन पार्टी की. इस पार्टी में क्रिकेटर्स भी नजर आए. बच्चों की इस मजेदार पार्टी में ईशान किशन और शार्दुल ठाकुर ने बाहों में बाहें डाल बॉल डांस भी किया. यह डांस काफी फनी था, जिसका वीडियो रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम से शेयर किया है.

T20 World Cup: न्‍यूजीलैंड की 3 चुनौतियों को पार करना भारत के लिए जरूरी, नहीं तो हो जाएगा टूर्नामेंट से बाहर

IND VS NZ: भारत-न्यूज़ीलैंड मैच पर क्या बारिश का है साया? जानें दुबई के मौसम का हाल

ईशान किशन (Ishan Kishan) और शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) के इस रोमांटिक डांस के वीडियो को फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर साफ पता चल रहा है कि हैलोवीन पार्टी में बच्चों के साथ-साथ सभी क्रिकेटरों ने भी जमकर मस्ती की है.

View this post on Instagram A post shared by Ritika Sajdeh (@ritssajdeh)

ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने हैलोवीन पार्टी में बच्चों को कैंडी दी. सभी बच्चे इकट्ठे होकर बारी-बारी से ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के कमरे के बाहर गए. ऐसे में ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने बच्चों को कैंडी दी. इसके साथ ही श्रेयस अय्यर ने बच्चों को कार्ड ट्रिक भी दिखाई.

View this post on Instagram A post shared by Delhi Capitals (@delhicapitals)

रविचंद्रन अश्विन की पत्नी पृथी नारायण ने इस हैलोवीन पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. इन तस्वीरों में सभी बच्चे बेहद क्यूट नजर आ रहे हैं और क्रिकेटर्स भी खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by (@prithinarayanan)

बता दें कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 में भारत के अभियान की शुरुआत अच्छी नहीं हो सकती थी. भारतीय क्रिकेट टीम को अपने पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद टीम इंडिया के संयोजन और प्लेइंग इलेवन को लेकर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं. साथ ही हार्दिक पंड्या क फिटनेस और गेंदबाजी नहीं करने पर ही टीम को आलोचना का शिकार होना पड़ा है.