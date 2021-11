नई दिल्‍ली. न्‍यूजीलैंड बनाम स्‍कॉटलैंड (New Zealand vs Scotland) के बीच बुधवार को टी20 वर्ल्‍ड कप (T20 World Cup 2021) टूर्नामट का 32वां मैच खेला जाएगा. न्‍यूजीलैंड की टीम ग्रुप में 2 में से 1 जीत हासिल करके अभी तीसरे नंबर पर है. ऐसे में उसे सेमीफाइनल की उम्‍मीदों को मजबूती देने के लिए स्‍कॉटलैंड पर हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी, लेकिन अगर स्‍कॉटलैंड आज कोई उलटफेर कर देता है तो न्‍यूजलींड की उम्‍मीदें टूट जाएगी, मगर भारत का राह थोड़ी आसान हो जाएगी. अगर स्कॉटलैंड की टीम आज न्यूजीलैंड (New Zealand vs Scotland) को हरा दें तो भारत सेमीफाइनल की रेस में वापसी कर लेगा. हले मैच में पाकिस्तान से हारने के बाद केन विलियमसन की टीम ने भारत को आठ विकेट से हराकर वापसी की ।

न्यूजीलैंड टीम को अंतिम 4 में पहुंचने के लिये बाकी तीनों मैच जीतने होंगे तो वह कोई कोताही नहीं बरत सकती. रनरेट बेहतर करने के लिये उसकी नजरें धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज करने पर लगी होंगी. पाकिस्तान और भारत जैसी मजबूत टीमों से उसके मुकाबले हो चुके हैं और स्कॉटलैंड और नामीबिया कमोबेश कमजोर प्रतिद्वंद्वी है. अफगानिस्तान से उसे चुनौती मिल सकती है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs Scotland के बीच मैच किस समय शुरू होगा ?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्‍यूजीलैंड बनाम स्‍कॉटलैंड के बीच मुकाबला दोपहर 3.30 बजे से खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में New Zealand vs Scotland के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में न्‍यूजीलैंड बनाम स्‍कॉटलैंड के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs Scotland के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्‍यूजीलैंड बनाम स्‍कॉटलैंड के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में New Zealand vs Scotland के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में न्‍यूजीलैंड बनाम स्‍कॉटलैंड के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.