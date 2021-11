T20 World Cup 2021 Live Streaming: BAN vs SA और PAK vs NAM के बीच मुकाबला, जानें कब और कहां देखें मैच

नई दिल्‍ली. टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 (T20 World Cup 2021) में मंगलवार को बांग्‍लादेश बनाम साउथ अफ्रीका (Bangladesh vs South Africa) और पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया (Pakistan vs Namibia) के बीच टी20 वर्ल्‍ड कप का 30वां और 31वां मैच खेला जाएगा. दोनों मैच अबु धाबी में खेले जाएंगे. बांग्‍लादेश बनाम साउथ अफ्रीका के बीच दोपहर 3.30 बजे और पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया के बीच शाम 7.30 बजे मैच खेला जाएगा. बाबर आजम (Babar Azam) की पाकिस्‍तानी टीम भारत, न्‍यूजीलैंड और अफगानिस्‍तान पर जीत हासिल करके ग्रुप 2 में टॉप पर काबिज है.

ऐसे मे लगातार चौथी जीत से पाकिस्‍तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. विश्व कप के ग्रुप-1 में आज साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश (SA vs BAN T20 World Cup 2021) के बीच टक्कर होगी. साउथ अफ्रीका ग्रुप-1 में 3 में से 2 मैच जीतकर इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर है. जबकि बांग्लादेश ने अब तक खेले तीनों मैच गंवाए हैं. ऐसे में उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बहुत कमजोर हैं.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Bangladesh vs South Africa और Pakistan vs Namibia के बीच मैच किस समय शुरू होंगे?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में बांग्‍लादेश बनाम साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला दोपहर 3.30 बजे और पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप में Bangladesh vs South Africa और Pakistan vs Namibia के बीच मैच कहां खेला जाएगा?

टी20 वर्ल्‍ड कप में बांग्‍लादेश बनाम साउथ अफ्रीका और पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया के बीच मुकाबला शारजाह क्रिकेट स्‍टेडियम में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Bangladesh vs South Africa और Pakistan vs Namibia के बीच मैच का लाइव प्रसारण कहां देखें?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में बांग्‍लादेश बनाम साउथ अफ्रीका और पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया के बीच मैच का लाइव प्रसारण भारत में स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में Bangladesh vs South Africa और Pakistan vs Namibia के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

टी20 वर्ल्‍ड कप 2021 में बांग्‍लादेश बनाम साउथ अफ्रीका और पाकिस्‍तान बनाम नामीबिया के बीच मैच की लाइव स्ट्रीमिंग डिजनी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं. इसके साथ ही आप लाइव अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट https://hindi.news18.com/t20-world-cup/ को फॉलो कर सकते हैं.